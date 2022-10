Probabili formazioni Juventus-Bologna: tornano Milik, Locatelli e Szczesny

Bianconeri in casa col Bologna: si rivedono Milik, Locatelli, De Sciglio, Rabiot e Szczesny. Arnautovic sorretto da Orsolini, Soriano e Sansone.

Vietato sbagliare. La Juventus non può permettersi altri passi falsi per non perdere ulteriore terreno in campionato.

Allo Stadium, arriva il Bologna di Thiago Motta, e Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 con Milik - al rientro dopo la squalifica - al fianco di Vlahovic. A centrocampo si rivedono Locatelli e Rabiot ai lati di Paredes, mentre le fasce saranno affidate a De Sciglio e a Kostic. In difesa Bremer, Bonucci e Danilo a protezione del rientrante Szczesny.

Il nuovo tecnico rossoblù, invece, si affida ad Arnautovic, sostenuto dal tridente Orsolini-Soriano-Sansone. In mediana grande lavoro per il tandem Dominguez-Sanchez, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Medel e Lucumi davanti a Skorupski tra i pali. De Silvestri e Lykogiannis saranno i terzini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Thiago Motta.