Probabili formazioni Juventus-Bologna: Danilo a centrocampo, gioca Chiellini

La Juventus punta a tornare dentro la lotta Scudetto e allo stesso tempo rafforzare il quarto posto, difendendolo dall’ascesa della Roma e da Lazio, Atalanta e Fiorentina, che inseguono più dietro. All’Allianz Stadium arriva il Bologna di Marko Arnautovic, autore di tutti gli ultimi 5 goal dei felsinei.

Max Allegri viene dalla vittoria di Cagliarir che ha permesso di dimenticare la sconfitta interna con l’Inter, mentre il Bologna si è messo al sicuro dopo aver battuto 2-0 la Sampdoria con doppietta, appunto, di Arnautovic.

Oltre ai lungodegenti la Juve deve fare a meno anche di Arthur e Locatelli: emergenza a centrocampo, dove Danilo si adatterà insieme a Rabiot, con Zakaria dalla panchina. De Sciglio farà il terzino destro.

All-in in attacco, con Dybala e Vlahovic insieme più Cuadrado e Morata sugli esterni. Szczesny tra i pali.

L'articolo prosegue qui sotto

Bologna col classico 3-5-2 senza Soriano, in svantaggio nel ballottaggio con Aebischer, così come Barrow parte nelle retrovie rispetto a Orsolini. Non cambia la difesa. De Silvestri torna, ma parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Orsolini, Arnautovic.