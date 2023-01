I bianconeri ospitano la Dea con Di Maria che agirà nel 3-5-2 al fianco di Milik. Nerazzurri con Pasalic alle spalle di Lookman e Højlund.

Il campo per provare a dimenticare la pesantissima stangata, costata 15 punti di penalizzazione in classifica. La Juventus torna a focalizzarsi sul calcio giocato e nell'ultima giornata del girone d'andata ospita l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino.

Contro la Dea, Allegri sceglie la continuità optando per il 3-5-2: al fianco di Milik ci sarà Di Maria, mentre a centrocampo, Locatelli agirà in mezzo a Fagioli e il recuperato Rabiot. Sulle fasce orbiteranno Kostic a sinistra e Mckennie sul versante opposto. Chiesa e Kean partono dalla panchina.

Difesa a tre tutta brasiliana composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro a protezione di Szczesny. Bonucci, Pogba e Vlahovic ancora out.

Nel capoluogo piemontese approda un'Atalanta ritrovata e capace di segnare 13 goal nelle ultime due partite tra campionato e Coppa Italia. In attacco la coppia d'oro Lookman-Hojlund, alle loro spalle agirà Pasalic. Mahele sostituisce Zappacosta sulla sinistra, Ederson in mezzo al campo al posto dello squalificato Koopmeiners. In difesa spazio per l'ex Demiral. Non convocato Duvan Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Mahele; Pasalic; Lookman, Højlund.