Probabili formazioni Italia-Romania Under 19: esordio agli Europei per gli azzurrini

Esordio agli Europei Under 19 per l'Italia, di scena contro la Romania: obiettivo semifinali e qualificazione ai Mondiali Under 20 per gli azzurrini.

A 19 anni di distanza dall'ultimo trionfo, l'Italia Under 19 cerca la gloria agli Europei di categoria di scena in Slovacchia da oggi fino al 1° luglio, giorno in cui si disputerà la finalissima: esordio contro la Romania a Dunajská Streda, in un girone comprendente anche i padroni di casa e la Francia.

Nel 2003 in Liechtenstein arrivò la medaglia d'oro grazie al 2-0 sul Portogallo nell'ultimo atto: di quella squadra facevano parte, tra gli altri, Chiellini, Aquilani e Pazzini, che poi si sarebbero messi in evidenza ad altissimi livelli.

A questa edizione, la prima dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza pandemica, l'Italia si presenta senza due potenziali stelle: niente da fare per Scalvini e Gnonto, non concessi da Atalanta e Zurigo dopo le fatiche con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

Il commissario tecnico Nunziata può comunque contare su una rosa di ottima fattura, che potrebbe addirittura sperare nel colpo grosso per cancellare le delusioni del 2016 e 2018, quando il sogno si interruppe in finale rispettivamente contro Francia (vittoriosa per 4-0) e Portogallo (4-3 dopo i tempi supplementari).

L'accesso alle semifinali garantirebbe un posto ai Mondiali Under 20 in programma tra un anno in Indonesia, mentre in caso di terza piazza nel girone sarebbe necessario uno spareggio con la terza dell'altro raggruppamento per stabilire chi volerà in Asia.

Azzurrini col 4-4-2: Volpato e Ambrosino a comporre il tandem offensivo, Terracciano e Casadei gli esterni di centrocampo, reparto completato dai centrali Fabbian e Faticanti. Retroguardia con i terzini Mulazzi e Giovane, al centro Zanotti e Ghilardi. Porta protetta da Desplanches.

Romania con Andronache unica punta del 4-2-3-1, sostenuto da Tanasa, Radaslavescu e Bodisteanu sulla trequarti.

ITALIA (4-4-2): Desplanches; Mulazzi, Zanotti, Ghilardi, Giovane; Terracciano, Fabbian, Faticanti, Casadei; Volpato, Ambrosino.

ROMANIA (4-2-3-1): Mitrovic; Coubois, Gergely, Danuleasa, Pantea; Popescu, Pandele; Tanasa, Radaslavescu, Bodisteanu; Andronache.