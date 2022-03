La notte degli esami è finalmente arrivata per l'Italia di Roberto Mancini, chiamata a superare la Macedonia del Nord nella semifinale del playoff per continuare a sperare di qualificarsi a Qatar 2022 ed evitare un altro fallimento dopo quello del 2018.

Gli Azzurri infatti non partecipano alla fase finale dei Mondiali dal 2014, quando peraltro vennero eliminati ai gironi come già era accaduto anche nel 2010. Una vera e propria maledizione, insomma, quella che sembra aver colpito la nostra Nazionale dalla magica notte del 9 luglio 2006 a Berlino.

Mancini deve fare i conti con alcune pesanti assenze soprattutto in difesa, dove non ci saranno Di Lorenzo e Bonucci mentre Chiellini va in panchina, sperando poi di essere al top per la finale playoff contro la vincente tra Portogallo e Turchia.

Davanti a Donnarumma, quindi, spazio per Gianluca Mancini e Bastoni mentre sulla destra agirà Florenzi con Emerson Palmieri dall'altra parte. A centrocampo i titolarissimi Barella, Jorginho e Verratti. In avanti, out l'infortunato Chiesa, tocca a Berardi completare il tridente con Immobile e Insigne.

La Macedonia del Nord, priva dello squalificato Elmas, punta tutto su un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Trajkovski, che in passato ha vestito la maglia del Palermo senza troppa fortuna. Titolare in difesa anche Stefan Ristovski, in Italia dal 2010 al 2015. Milan Ristovski sarà l'unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da.Babunski, Bardhi, Ademi, Trajkovski; M.Ristovski. Ct. Milevski.