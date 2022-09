Probabili formazioni Italia-Inghilterra: Scamacca rimpiazza immobile, ballottaggi sugli esterni

Senza l'infortunato Immobile, l'Italia si affida a Gianluca Scamacca in attacco. Da Gabbiadini a Gnonto, passando per Raspadori, quanti dubbi.

Luci a San Siro per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League: l'Italia affronta l'Inghilterra.

Gli Azzurri guidati da Roberto Mancini - con 5 punti in classifica - cercano la seconda vittoria all'interno del raggruppamento 3 della Lega A per non perdere contatto da Ungheria e Germania, rispettivamente a quota 7 e 6.

Gara da non sbagliare anche per gli inglesi, ancora a secco di vittorie nella manifestazione e inchiodate a quota 2 punti in classifica.

Per la sfida dal forte sapore di remake della finalissima di Euro 2020, il ct italiano non ha a disposizione parecchi elementi. L'ultimo forfait è quello di Ciro Immobile, nemmeno convocato a causa di un problema muscolare: dentro al suo posto Scamacca, pronto dunque a guidare l'attacco azzurro.

Cancellieri, che alla vigilia era indicato come uno dei favoriti per una maglia da titolare, andrà in tribuna assieme a Provedel, Mazzocchi e Gatti. Vari dunque i ballottaggi sugli esterni: in corsa i vari Gnonto, Gabbiadini, Raspadori e Grifo. A centrocampo scalpita Cristante, pronto ad imbastire il pacchetto di mezzo insieme a Barella e Jorginho. In difesa Bonucci-Bastoni sarà la coppia chiamata a schermare la porta di Donnarumma. In qualità di terzini, Di Lorenzo agirà a destra con Emerson Palmieri a sinistra.

Southgate punta su tutto su Harry Kane, spalleggiato dal tridente Sterling-Mount-Foden. A centrocampo, straordinari per Bellingham e Rice, mentre la linea di difesa sarà a quattro con James e Chilwell sulle corsie laterali, Maguire e Tomori al centro. Tra i pali gioca Ramsdale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Cristante; Gnonto, Scamacca, Raspadori.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane.