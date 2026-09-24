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UEFA Nations League A
team-logoItalia
Stadio Olimpico, Roma
team-logoBelgio
Guarda su Rai 1
Stefano Silvestri

Formazioni Italia-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

L'Italia inizia il cammino in Nations League contro il Belgio nella gara d'esordio del Mancini bis: le formazioni scelte dal ct azzurro e dal collega Van Bommel.

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Probabili formazioni Italia - Belgio

4-3-3
Italia crest
Italia
ITA
Formazione
Belgio crest
Belgio
BEL
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaR. CalafioriR. CalafioriG. ScalviniG. ScalviniM. KayodeM. KayodeA. BastoniA. BastoniS. TonaliS. TonaliN. BarellaN. BarellaN. FagioliN. FagioliM. KeanM. KeanG. RaspadoriG. RaspadoriF. EspositoF. EspositoS. LammensS. LammensT. CastagneT. CastagneM. De CuyperM. De CuyperZ. DebastZ. DebastN. NgoyN. NgoyD. LukebakioD. LukebakioY. TielemansY. TielemansK. De BruyneK. De Bruyneteam-logoD. MoreiraR. LaviaR. LaviaC. De KetelaereC. De Ketelaere
Belgio crest
Belgio
BEL
4-3-3
Italia

Formazione titolare

Belgio

Allenatore

  • R. Mancini
  • M. van Bommel

Scende in campo l'Italia. Poco più di tre anni dopo l'addio - in realtà un arrivederci - del 2023, Roberto Mancini riprende in mano le redini della Nazionale azzurra e sfida all'Olimpico il Belgio di Mark Van Bommel, altro debuttante.

Si gioca per la gara d'esordio della Nations League 2026/27: l'Italia è inserita in un girone comprendente anche Francia e Turchia oltre ai belgi, e nei prossimi giorni sfiderà proprio turchi (due volte) e francesi durante la pausa lunga di fine settembre-inizio ottobre.

Italia senza Retegui, nemmeno convocato, e con Kean in vantaggio su Pio Esposito per ricoprire il ruolo del centravanti nel 4-3-3 di Mancini. In mezzo al campo ecco Romano, ottimo protagonista in questo inizio di stagione con la maglia del Cagliari. Scalvini è avanti su Coppola per formare con Mancini la coppia difensiva, a sinistra Calafiori rimpiazza l'assente Dimarco.

Belgio con De Ketelaere falso nove in attacco, come ai Mondiali, e Lukaku inizialmente in panchina. Accanto all'atalantino dovrebbero esserci Lukebakio e Moreira, ma spera anche Godts. Trossard ha infatti problemi fisici e l'infortunato Doku non è stato nemmeno convocato. Titolare anche il napoletano De Bruyne.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Kean, Maldini. Ct. Mancini

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Seys, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct. Van Bommel

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Italia-Belgio, gara d'esordio degli azzurri in Nations League, sarà visibile come sempre in diretta tv sulla Rai: a trasmettere l'incontro in chiaro sarà Rai 1, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani. In streaming, invece, il match si potrà vedere su RaiPlay sempre in maniera gratuita.


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