Formazioni Italia-Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Scende in campo l'Italia. Poco più di tre anni dopo l'addio - in realtà un arrivederci - del 2023, Roberto Mancini riprende in mano le redini della Nazionale azzurra e sfida all'Olimpico il Belgio di Mark Van Bommel, altro debuttante.

Si gioca per la gara d'esordio della Nations League 2026/27: l'Italia è inserita in un girone comprendente anche Francia e Turchia oltre ai belgi, e nei prossimi giorni sfiderà proprio turchi (due volte) e francesi durante la pausa lunga di fine settembre-inizio ottobre.

Italia senza Retegui, nemmeno convocato, e con Kean in vantaggio su Pio Esposito per ricoprire il ruolo del centravanti nel 4-3-3 di Mancini. In mezzo al campo ecco Romano, ottimo protagonista in questo inizio di stagione con la maglia del Cagliari. Scalvini è avanti su Coppola per formare con Mancini la coppia difensiva, a sinistra Calafiori rimpiazza l'assente Dimarco.

Belgio con De Ketelaere falso nove in attacco, come ai Mondiali, e Lukaku inizialmente in panchina. Accanto all'atalantino dovrebbero esserci Lukebakio e Moreira, ma spera anche Godts. Trossard ha infatti problemi fisici e l'infortunato Doku non è stato nemmeno convocato. Titolare anche il napoletano De Bruyne.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Kean, Maldini. Ct. Mancini

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Seys, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct. Van Bommel

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Italia-Belgio, gara d'esordio degli azzurri in Nations League, sarà visibile come sempre in diretta tv sulla Rai: a trasmettere l'incontro in chiaro sarà Rai 1, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani. In streaming, invece, il match si potrà vedere su RaiPlay sempre in maniera gratuita.







