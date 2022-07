Probabili formazioni Italia-Belgio femminile: davanti il duo Girelli-Giacinti

Appuntamento da dentro o fuori per le azzurre, impegnate con il Belgio nella gara che può vederle approdare ai quarti. Bertolini cambia l'attacco.

Ultimo impegno nel girone per l'Italia Femminile, che si gioca il tutto per tutto contro il Belgio se vuole continuare l'avventura a Euro2022.

Le Azzurre sono reduci dal pareggio contro l'Islanda per 1-1, arrivato grazie alla rete di Bergamaschi. Un goal che tiene ancora in ballo la squadra della CT Bertolini in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Per passare, però, all'Italia potrebbe non bastare una vittoria contro le belga. Molto dipenderà anche dal risultato tra Islanda e Francia.

Il Belgio arriva all'appuntamento dopo aver perso la seconda gara contro la Francia e arriva carico di voglia di vincere per approdare ai quarti di finale.

Bertolini punta ancora sul 4-4-2 e soprattutto sul duo offensivo Girelli-Giacinti. Alle loro spalle agiranno Beramaschi e Bonansea come esterne, mentre Rosucci e Giugliano saranno nel cerchio del centrocampo. Giuliani in porta protetta da Bartoli, Gama, Linari e Boattin.

Il Belgio risponde con il 4-3-3: Evrad tra i pali, Vangheleuwe e Philtjens ai lati della difesa con Kees e De Neve centrali. Trio di centrocampo composto da Vanhaevermaet, De Caigny e Biesmans. Davanti tridente Eurling, Willaert, Cayman.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO FEMMINILE

ITALIA: (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Giugliano, Bonansea; Girelli, Giacinti. CT.Bertolini

BELGIO (4-3-3): Evrad; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans; Eurlings, Willaert, Cayman. CT.Serneels