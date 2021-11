Probabili formazioni Irlanda-Italia Under 21: Lucca guida l'attacco degli azzurrini

Se tutte le attenzioni sono focalizzate sulla sfida decisiva contro la Svizzera, anche l'Italia Under 21 azzurra si ritrova a giocare una partita molto importante: alle 18.30 gli azzurrini di Paolo Nicolato affrontano i pari età dell'Irlanda per ripartire dopo il pareggio casalingo di un mese fa contro la Svezia.

Al momento l'Italia Under 21 è seconda nella classifica del girone 6 delle qualificazioni ai prossimi europei, dietro proprio alla Svezia (ma con una partita in meno). Proprio gli svedesi scenderanno in campo praticamente in contemporanea, alle 18 contro la Bosnia. Leggermente attardata l'Irlanda, che ha fin qui raccolto 7 punti nelle prime 4 giornate.

L'Italia Under 21 scenderà in campo con un 4-3-3 in cui le chiavi dell'attacco saranno affidate al tridente Colombo-Lucca-Emanuel Vignato. Ballottaggio sulla fascia sinistra della difesa tra Cambiaso e Udogie, con il genoano favorito. In mezzo al campo il trio Rovella-Salvatore Esposito-Ricci.

L'Irlanda si schiererà invece con un 4-2-3-1 in cui la punta più avanzata sarà Ferguson. Difesa con O'Connor, McGuinness, O' Brien e Bagan davanti a Maher, quindi Coventry e Kilkenny a centrocampo e il trio Wright-Tierney-Ferry dietro al centravanti.

IRLANDA UNDER 21 (4-2-3-1): Maher; O'Connor, McGuinness, O' Brien, Bagan; Coventry, Kilkenny; Wright, Tierney, Ferry; Ferguson. Ct. Crawford

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Cambiaso; Ricci, Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato