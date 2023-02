L'Inter ospita l'Udinese per difendere il proprio posto Champions. Lautaro Martinez in panchina, in porta ci sarà Handanovic. Dentro anche De Vrij.

Praticamente sfumato lo Scudetto dopo l'ennesimo weekend favorevole al Napoli, l'Inter deve difendere il proprio piazzamento Champions. E deve farlo già a partire dalla sfida contro l'Udinese, quarto anticipo della ventitreesima giornata di Serie A.

La gara d'andata segnò uno dei punti più bassi del balbettante avvio di stagione dell'Inter: alla Dacia Arena i nerazzurri passarono per primi con Barella, prima di essere raggiunti e poi superati da un'Udinese in formissima (3-1 il risultato finale per i bianconeri).

Dall'Udinese all'Udinese. Proprio in quel pomeriggio domenicale Marcelo Brozovic collezionava quella che, fino a oggi, rimane la sua ultima presenza da titolare in Serie A, prima di partire per i Mondiali e di tornare acciaccato dalla spedizione in Qatar. Il croato, pienamente ristabilito, riprenderà finalmente possesso dal primo minuto del proprio ruolo davanti alla difesa, con Calhanoglu spostato a mezzala.

Il solito dubbio offensivo viene invece risolto da Inzaghi con la scelta della coppia Lukaku-Dzeko. Lautaro Martinez, invece, partirà inizialmente dalla panchina. Pronto anche De Vrij in difesa al posto di Acerbi. In porta, invece, ecco Handanovic al posto di Onana, che tornerà tra i pali in Champions League.

Sempre senza l'infortunato Deulofeu, Sottil conferma l'Udinese con il 3-5-1-1 visto all'opera domenica scorsa contro il Sassuolo: Beto centravanti, Pereyra alle sue spalle. Nessun cambio nel resto dell'undici titolare, con Samardzic e Lovric ai lati del regista Walace.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.