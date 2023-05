In vista del ritorno dell'Euroderby, Inzaghi si affida ad un pesante turnover. Nel Sassuolo torna Laurienté.

Col vento in poppa per il successo nel primo atto dell'Euroderby, l'Inter si appresta a riconcentrarsi sul campionato e sulla sempre più appassionante lotta per un posto nella prossima Champions League: a pochi giorni dal ritorno della semifinale europea, per i nerazzurri c'è l'ostacolo Sassuolo da superare.

La squadra di Dionisi è tranquillissima con i suoi 44 punti in classifica, ma la prospettiva di scalare diverse posizioni non può non far venire l'acquolina in bocca a Frattesi e compagni.

Inzaghi intenzionato a cambiare molto nell'undici titolare, per preservare le energie in vista dell'impegno di martedì sera: tra i pali tocca ad Handanovic, con D'Ambrosio e De Vrij all'interno del terzetto difensivo (completato da uno tra Bastoni e Acerbi).

Riposo per Dumfries, Calhanoglu e Barella, sostituiti rispettivamente da Bellanova, Brozovic e Gagliardini. Sulla fascia sinistra uno tra Darmian e Dimarco. Davanti spazio a Lukaku e Correa, schierati dal 1' anche all'Olimpico una settimana fa.

Pinamonti al rientro dopo le due giornate di squalifica, con Berardi e Laurienté ai suoi lati. Frattesi e Matheus Henrique scudieri del playmaker Lopez. Davanti alla porta di Consigli, linea a quattro composta da Toljan, Erlic, Ruan e Rogério.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SASSUOLO

INTER(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.