Probabili formazioni Inter-Lazio: Lukaku con Lautaro, gioca Immobile

L'Inter ospita la Lazio nel 'lunch match' del 32° turno: crocevia fondamentale per la lotta Champions.

La domenica della 32esima giornata di Serie A si apre con uno scontro dal forte sapore europeo, potenzialmente decisivo nella lotta per un posto nella Champions League 2023/24: a San Siro, l'Inter prova ad accorciare lo svantaggio dalla Lazio, distante sette lunghezze.

Sfida contro il suo passato per il tecnico nerazzurro, che nel match d'andata ha dovuto fare i conti con la serata perfetta dell'attacco biancoceleste: 3-1 per l'Aquila all'Olimpico, inutile tra gli ospiti la rete del momentaneo pari di Lautaro.

Proprio il 'Toro' è la scelta in qualità di partner di Lukaku: dalla panchina Dzeko e Correa. Calhanoglu e non Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ad agire da mezzali. Dumfries e Dimarco i due quinti. Darmian, Acerbi e Bastoni a schermare la porta di Onana.

Sarri ritrova Immobile dal primo minuto: con il bomber campano anche Felipe Anderson e Zaccagni nel tridente. Milinkovic-Savic e Luis Alberto scudieri di Cataldi nella zona nevralgica. Dietro si rivede Casale, in tandem con Romagnoli al centro della difesa completata da Hysaj e Marusic. Provedel guardiano dei pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.