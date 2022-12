Probabili formazioni Inghilterra-Senegal: conferma per Rashford

Inghilterra a caccia dei quarti di finale contro il Senegal: Foden al centro della trequarti, Dia guida l'attacco dei campioni d'Africa.

Due vittorie e un pareggio hanno permesso di approdare agli ottavi in qualità di prima forza del Gruppo B: tutto nella norma, finora, per l'Inghilterra, attesa dall'incrocio col Senegal che proverà a mettersi di traverso tra la nazionale dei 'Tre Leoni' e i quarti di finale.

La squadra guidata da Aliou Cissé ha ottenuto il pass per la fase ad eliminazione diretta grazie al successo sull'Ecuador nell'ultimo decisivo match, griffato dal primo goal con i 'Leoni della Teranga' di Kalidou Koulibaly.

Southgate potrebbe operare alcuni cambi rispetto all'undici titolare che ha sfidato il Galles: fuori Henderson e dentro Saka, confermato Rashford che con i suoi tre goal è attualmente il miglior marcatore della squadra. In difesa, a destra, Trippier in vantaggio su Walker. Mount in ballottaggio con Foden.

Cissé non può contare sullo squalificato Gana Gueye a centrocampo: il favorito per la sostituzione è Nampalys Mendy. Intoccabile Dia al centro del tridente offensivo, completato da Ndiaye, in vantaggio su Diatta, e Sarr. Koulibaly pilastro difensivo, Edouard Mendy tra i pali.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Rashford; Kane.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Pape Gueye, Ciss, N. Mendy; I. Ndiaye, Dia, Sarr.