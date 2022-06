Gli azzurri del ct Nunziata affrontano l'Inghilterra nella semifinale del torneo europeo di categoria. Miretti confermato dietro Nasti e Ambrosino.

La sconfitta contro la Francia è valsa l'Inghilterra come avversaria per la semifinale all'Italia Under 19. Oggi gli azzurrini affrontano i pari età d'Oltremanica per andarsi a prendere un posto nella finalissima.

Il CT Nunziata sembra intenzionato a puntare nuovamente sulla formazione che ha giocato e vinto contro la Slovacchia lo scorso 21 giugno.

A disposizione del selezionatore azzurri rientra Mulazzi dopo aver scontato un turno di squalifica, ma gioca Turricchia sulla destra. Tornano in campo anche i diffidati, risparmiati contro la Francia. Dalle semifinali infatti le diffide vengono azzerate.

L'Italia va dunque inn campo con Desplanches in porta, la linea difensiva a quattro con Turricchia, Ghilardi, Coppola e Giovane. Fabbian, Faticanti e Casadei nel trio di centrcampo, con Miretti confermato trequartista alle spalle di Nasti e Ambrosino.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-ITALIA UNDER 19

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Vale; Scarlett. CT. Haim

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turricchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino. CT. Nunziata