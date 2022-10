Probabili formazioni Hearts-Fiorentina: Jovic al centro dell'attacco di Italiano

La Fiorentina vuole trovare il primo successo nel girone di Conference League: contro gli Hearts spazio a Jovic e Duncan.

La Fiorentina si trova già ad un bivio: dopo un solo punto conquistato nelle prime due giornate, i viola devono offrire risposte incoraggianti e concrete per evitare di compromettere irrimediabilmente il cammino in Conference League.

Per i viola, sconfitti sonoramente dall'Istanbul Basaksehir nel turno precedente, non è ammesso un risultato diverso dalla vittoria contro gli Hearts of Midlothian, formazione scozzese che staziona al secondo posto nel raggruppamento con tre punti, due in più rispetto alla squadra guidata da Vincenzo Italiano.

Finora l'impatto con il contesto continentale non ha pagato i dividendi, tutt'altro: portare a casa l'intera posta equivarrebbe a dare un segnale significativo alle dirette concorrenti del girone e alle rivali in Serie A, dove l'impatto non è stato dei migliori.

Italiano orfano dello squalificato Ikoné: al centro del tridente d'attacco c'è Jovic, supportato da Kouamé e Saponara. Bonaventura e Duncan scudieri del regista Amrabat. Milenkovic e Igor formano il tandem dei centrali difensivi, con Venuti e Biraghi ad agire da terzini. Terracciano tra i pali.

Scozzesi con Shankland a guidare il reparto offensivo, sostenuto dal trio di trequartisti composto da Ginnelly, Forrest e McKay.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Devlin, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Forrest, McKay; Shankland.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Kouamè, Jovic, Saponara.