Sfida salvezza essenziale per Genoa e Venezia, invischiate nella zona calda dopo i primi due mesi di Serie A 2021/2022.

Genoa penultimo consette punti, Venezia poco sopra con otto nelle prime dieci giornate. Match salvezza per liguri e lagunari al Ferraris, così da provare ad allontanare le ultime posizioni in classifica: tre punti di platino in palio per le due squadre.

Nel turno infrasettimanale il Genoa di Ballardini ha pareggiato 1-1 contro lo Spezia, mentre il Venezia ha perso all'ultimo secondo la gara contro la Salernitana. Tre punti, frutto di tre pareggi, nelle ultime cinque partite per il Grifone, cinque (due pari e un successo) per la nepromossa di Zanetti.

Nel Genoa Kallon, Pandev e Ekuban, dietro a Destro, titolare come prima punta. In mediana Badelj e Rovella, mentre in difesa giocano Vazquez e Biraschi come centrali. Criscito e Cambiaso terzini, in porta ancora una volta Sirigu.

Il Venezia punta su Henry centravanti, supportato da Aramu e Okereke ai suoi lati. Nel 4-3-3 in mezzo Busio, Kiyine e Crnjgoi. Fra i pali agirà Romero. Difesa a quattro del team ospite composta da Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Haps.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Pandev, Ekuban; Destro.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henry, Okereke.