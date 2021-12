Incrocio romantico al 'Ferraris' per il Milan che ritrova sulla sua strada Andriy Shevchenko, vera e propria leggenda della recente storia rossonera e nuovo allenatore del Genoa da qualche settimana.

Il Milan però non può fare sconti, specie dopo le due sconfitte consecutive subite contro Fiorentina e Sassuolo che gli hanno fatto perdere la vetta della classifica. I rossoblù invece sono reduci dal pareggio di Udine dopo il ko casalingo al debutto di Sheva contro la Roma.

Il tecnico ucraino si affida alla gioventù di Ekuban e Bianchi in attacco, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Badelj in regia con Sturaro e Rovella ai suoi lati. Davanti a Sirigu difesa a tre composta da Biraschi, Vasquez e Masiello.

Nel Milan sono ancora out Rebic e Giroud, in attacco quindi Ibrahimovic sarà costretto agli straordinari. Alle sue spalle Saelemaekers con Messias e Krunic. In difesa recupera Tomori che farà coppia con Kjaer, Kalulu favorito su Florenzi per sostituire l'infortunato Calabria. A centrocampo Kessié con Tonali.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic.