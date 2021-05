Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Miranchuk titolare

Il Genoa sfida l'Atalanta nella partita che apre la 37ª giornata di Serie A: Miranchuk e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Grifone con Pjaca.

Dopo qualche settimana di sofferenza dovuta ai recenti risultati non molto i positivi, il Genoa ha conquistato la matematica salvezza con due giornate d'anticipo. Un obiettivo raggiunto grazie allo 0-2 sul campo del Bologna, che ha permesso alla squadra di Ballardini di sono soffrire fino all'ultimo istante come nelle ultime due stagioni.

Grazie al successo per 2-0 contro il Benevento, l' Atalanta è davvero ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Nel caso in cui battessero il Genoa, gli orobici potrebbero festeggiare il traguardo europeo con 90 minuti d'anticipo e senza guardare i risultati delle rivali.

Ballardini torna al classico 3-5-2 e dà spazio a chi fin qui ha giocato meno. Davanti a Marchetti spazio a Onguéné e Radovanovic ai lati di Masiello. Non recupera Badelj dopo l'uscita anticipata per un problema fisico nella sfida contro il Bologna: in mediana ci saranno Melegoni, Rovella e Zajc. Larghi Ghiglione e Cassata. In avanti tandem Destro-Pjaca. Non convocato Scamacca.

Gasperini risponde tornando al 3-4-1-2, non facendo eccessive rotazioni per via dell'incombente finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gollini tra i pali avrà davanti a sé una linea difensiva composta da Djimsiti, Romero, Toloi. Hateboer e Gosens larghi, mentre De Roon-Freuler sarà la consueta cerniera di centrocampo, con Malinovskyi a supporto di Miranchuk e Zapata. Muriel, non al meglio, parte dalla panchina.

GENOA (3-5-2): Marchetti, Radovanovic, Masiello, Onguéné; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca. All. Ballardini.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Duvan Zapata. All. Gasperini