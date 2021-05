Genoa-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita l'Atalanta nella 37ª e penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Genoa di Davide Ballardini ospita l' Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 37ª e penultima giornata di Serie A. I liguri sono già matematicamente salvi e occupano la 14ª posizione in classifica a quota 39 punti, con un cammino di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 vittorie, i bergamaschi sono in piena lotta per la Champions League e si trovano al momento in 2ª posizione con 75 punti, frutto di 22 vittori, 9 pareggi e 5 k.o.

I rossoblù liguri sono in vantaggio nelle 36 gare casalinghe giocate in Serie A, con un bilancio di 16 successi, 12 pareggi e 8 affermazioni della Dea. Nelle ultime 5 occasioni in cui le due squadre si sono fronteggiate in campionato in casa del Grifone, si sono registrate 4 vittorie nerazzurre e un solo successo rossoblù.

Nelle precedenti 4 giornate il Genoa ha collezionato 2 vittorie, la più recente delle quali con il Bologna, e 2 sconfitte, mentre l'Atalanta ha rimediato 3 successi, fra cui l'ultimo in casa con il Benevento, e un pareggio.

Mattia Destro è il miglior marcatore dei liguri con 11 reti stagionali, Luis Muriel è il bomber della Dea con 22 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO GENOA-ATALANTA

Genoa-Atalanta si disputerà il pomeriggio di sabato 15 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 74ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sarà possibile vedere Genoa-Atalanta, mediante Sky Go, anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa valida è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand

Ballardini potrebbe tornare al 3-5-2. Davanti due tra Pandev, Shomurodov e Destro, complice la non convocazione di Scamacca. A centrocampo out Badelj e spazio a Rovella, mentre Zajc e Strootman saranno le due mezzali. In difesa uno tra Cristian Zapata e Radovanovic affiancherà Goldaniga e Masiello. Fra i pali uno tra Perin e Marchetti. Restano ai box per problemi fisici Biraschi, Criscito, Luca Pellegrini e Czyborra.

Gasperini ha Muriel non al meglio, anche se il colombiano è stato regolarmente convocato, e per questo potrebbe tornare al 3-4-2-1, con la coppia Malinovskyi-Pessina dietro a Zapata. Hateboer e Gosens sulle fasce, Freuler e De Roon comporranno il tandem della mediana nerazzurra. La porta sarà difesa da Gollini, mentre in difesa Djimsiti dovrebbe tornare ad affiancare Romero e Palomino. Recuperato e convocato anche Toloi, che però dovrebbe partire dalla panchina. Non convocato Kovalenko.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.