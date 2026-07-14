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Formazioni Francia-Spagna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Francia vs Spagna
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A Dallas va di scena la prima semifinale dei Mondiali: la Francia di Mbappé sfida i Campioni d'Europa in carica della Spagna. Qualche dubbio di formazione per i due ct: Deschamps deve decidere se confermare Kone o riproporre Tchouameni, de la Fuente con il dubbio Pedri.

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Probabili formazioni Francia - Spagna

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Spagna crest
Spagna
SPA
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba3L. Digne5J. Kounde4D. Upamecano20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23U. Simon24M. Cucurella12P. Porro22P. Cubarsi14A. Laporte16Rodri8F. Ruiz10D. Olmo19L. Yamal15A. Baena21M. Oyarzabal
Spagna crest
Spagna
SPA
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Spagna

Allenatore

  • D. Deschamps
  • L. de la Fuente

Un ultimo gradino, il più impegnativo, prima di arrivare in vetta: a Dallas va di scena la prima semifinale dei Mondiali 2026, che mette di fronte due delle grandi favorite, la Francia di Kylian Mbappé e la Spagna di Lamine Yamal, che già alla vigilia del torneo si dividevano i favori dei pronostici per la vittoria del torneo.

Qualche dubbio di formazione per i due ct: Deschamps sembra orientato a preferire Doue a Barcola per completare il poker d'assi offensivo con Dembele, Olise e Mbappé, ma non ha ancora deciso se confermare il romanista Kone in mediana o riproporre Tchouameni come partner di Rabiot.

Dubbi a centrocampo anche per de la Fuente, legati alla presenza di Pedri: dopo l'esclusione contro il Belgio il campione del Barcellona spinge per tornare nell'undici titolare, e a farne le spese potrebbe essere Fabian Ruiz, anche se non è da escludere l'opzione che prevede l'utilizzo di entrambi, con Olmo spostato a sinistra al posto di Baena. Nico Williams partirà ancora dalla panchina.

DOVE VEDERE FRANCIA-SPAGNA IN TV E IN STREAMING

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Il match tra Francia e Spagna sarà visibile su DAZN ma sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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