Formazioni Francia-Spagna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Un ultimo gradino, il più impegnativo, prima di arrivare in vetta: a Dallas va di scena la prima semifinale dei Mondiali 2026, che mette di fronte due delle grandi favorite, la Francia di Kylian Mbappé e la Spagna di Lamine Yamal, che già alla vigilia del torneo si dividevano i favori dei pronostici per la vittoria del torneo.

Qualche dubbio di formazione per i due ct: Deschamps sembra orientato a preferire Doue a Barcola per completare il poker d'assi offensivo con Dembele, Olise e Mbappé, ma non ha ancora deciso se confermare il romanista Kone in mediana o riproporre Tchouameni come partner di Rabiot.

Dubbi a centrocampo anche per de la Fuente, legati alla presenza di Pedri: dopo l'esclusione contro il Belgio il campione del Barcellona spinge per tornare nell'undici titolare, e a farne le spese potrebbe essere Fabian Ruiz, anche se non è da escludere l'opzione che prevede l'utilizzo di entrambi, con Olmo spostato a sinistra al posto di Baena. Nico Williams partirà ancora dalla panchina.

DOVE VEDERE FRANCIA-SPAGNA IN TV E IN STREAMING

Il match tra Francia e Spagna sarà visibile su DAZN ma sarà trasmesso anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.