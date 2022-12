Probabili formazioni Francia-Polonia: Mbappé sfida Lewandowski

Francia e Polonia di fronte negli ottavi di finale di Qatar 2022: Mbappé sfida Lewandowski. Giroud guida l'attacco francese, Zielinski trequartista.

E' una notte da dentro o fuori quella dello Stadio Al-Thumama di Doha. Vincere è l'unico imperativo a disposizione di Francia e Polonia per dare continuità al proprio sogno Mondiale.

Les Bleus hanno chiuso la fase a gironi incamerando sei punti sui nove disponibili, frutto delle vittorie contro Australia e Danimarca e dell'ininfluente ko contro la Tunisia che non ha impedito ai transalpini di chiudere al primo posto nel girone D.

Seconda alle spalle dell'Argentina si è invece piazzata la Polonia. Dopo lo 0-0 all'esordio contro il Messico, Lewandowski e compagni hanno sconfitto l'Arabia Saudita, andando poi a strappare la qualificazione all'ultimo respiro nonostante la sconfitta contro l'Albiceleste.

Deschamps è pronto a varare l'ormai classico 4-2-3-1, con il peso dell'attacco sulle spalle di Giroud. L'attaccante del Milan sarà sorretto dal tridente composto da Dembélé, Griezmann e Mbappé. In mediana largo a Tchouameni al fianco di Rabiot, mentre Koundé (favorito su Pavard) e Theo Hernandez agiranno sulle corsie laterali di destra e sinistra. Al centro della difesa, Varane e Upamecano alzano il muro a protezione di Lloris.

Sul versante opposto, Michniewicz potrebbe optare per una difesa a quattro, nel 4-4-2 che potrebbe poi diventare 3-5-2 in fase di sviluppo. Cash, Glik, Kiwior e Bereszynski giocano dietro, a centrocampo Krychowiak fa coppia con Bielik, con Zielinski e uno tra Frankowski e Kaminski a sinistra. In attacco il duo Swiderski-Lewandowski, ma mentre il primo è certo della maglia da titolare, il secondo se la gioca con Milik e Szymanski.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-POLONIA

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Swiderski, Lewandowski.