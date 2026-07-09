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Marco Trombetta

Formazioni Francia-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Francia vs Marocco
Francia
Marocco

Il primo quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco e una rivincita della semifinale del 2022 in Qatar: Saibari non recupera, confermato Manu Koné a centrocampo.

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Francia-Marocco è la super sfida che apre i quarti di finale dei Mondiali 2026, una rivincita di quattro anni fa, quando in semifinale i Galletti si imposero per 2-0.

I Bleus ci arrivano dopo la complicata vittoria sul Paraguay, con Mbappé ancora decisivo, mentre gli africani hanno fatto fuori agevolmente il Canada, pagando però pegno con l'infortunio della loro stella Saibari, che contro la Francia non ci sarà.


Probabili formazioni Francia - Marocco

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5J. Kounde17W. Saliba6M. Kone11M. Olise14A. Rabiot12B. Barcola7O. Dembele10K. Mbappe1Y. Bounou18C. Riad3N. Mazraoui14I. Diop2A. Hakimi6A. Bouaddi8A. Ounahi10B. Diaz23B. El Khannouss24N. El Aynaoui9S. Rahimi
Marocco crest
Marocco
MAR
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Marocco

Allenatore

  • D. Deschamps
  • M. Ouahbi

Deschamps, dal canto suo, conferma l'undici partito titolare contro il Paraguay. Digne preferito ancora a Theo Hernandez sulla fascia sinistra difensiva, Manu Koné scalza invece Tchouameni a centrocampo al fianco di Rabiot. Davanti Barcola vince il ballottaggio con Doué, confermatissimi Dembelé, Olise e Mbappé.

Nel Marocco, come detto, non c'è Saibari. L'attaccante del Bayern non recupera, al suo posto Rahimi. Per il resto nessuna novità: El Aynaoui in coppia con Bouaddi davanti alla difesa, El Khannouss confermato sulla trequarti con Brahim Diaz e Ounahi.

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Marocco crest
Marocco
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DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 22 italiane per Francia-Marocco, che sarà visibile su DAZN e in co esclusiva in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Rai Play. Il telecronista DAZN sarà Pierluigi Pardo.

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