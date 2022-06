Formazioni ufficiali Francia-Italia Under 19: fuori Miretti, c'è Ambrosino

La Nazionale guidata dal ct Nunziata, già qualificata per le semifinali, si gioca il primo posto nel girone degli Europei contro la Francia.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-ITALIA UNDER 19

FRANCIA (4-3-3): Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara, Semedo Varela; Da Silva, Bondo, Diouf; Ba, Tchaouna, Cissè. All. Chauvin.

ITALIA (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini; Baldanzi; Volpato, Ambrosino. All. Nunziata.

Il doppio successo contro Slovacchia e Romania ha spianato la strada che conduce verso le semifinali di Euro 2022 all'Italia Under 19 che, nell'ultimo appuntamento della fase a gironi si gioca il primo posto contro la Francia, anch'essa a punteggio pieno.

La formazione guidata dal ct Nunziata è obbligata a vincere se vuole chiudere davanti a tutti il raggruppamento A e andare a sfidare la seconda classificata del gruppo B, mentre ai transalpini - forti della miglior differenza reti - basterebbe anche un pareggio per staccare il pass da prima.

Gli Azzurri si presenteranno con diverse seconde linee, tra le quali non trova spazio Miretti, in panchina. Al sui posto c'è Baldanzi come trequartista a supporto del tandem Ambrosino-Volpato. A centrocampo, Degli Innocenti in cabina regia con Terracciano e Fazzini mezzali. In difesa coppia centrale formata da Stivanello e Coppola con Fontanarosa e Turicchia terzini. In porta tocca a Zacchi.

La Francia del ct Vannuchi, invece, risponde sulle note del 4-3-3: Ba, Tchoaouna e Cissé completanno il terzetto d'attacco, mentre in mediana largo a Diouf, Da Silva e Bondo. Linea a quattro difensiva composta da Pereira, Zoukrou, Camara e Semedo. Tra i pali c'è Lienard.