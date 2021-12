Il menù domenicale della diciottesima giornata di Serie A, dopo gli anticipi andati in scena venerdì e sabato, offre la sfida delle 12:30 in programma al 'Franchi' tra Fiorentina e Sassuolo.

Entrambe protagoniste di un'ottima prima metà di stagione, viola e neroverdi cercano conferme per proseguire la loro rincorsa in classifica: Fiorentina in piena zona Europa League con sogno vista Champions, Sassuolo con un margine ampissimo sulle acque pericolose della graduatoria e in risalita dopo un avvio balbettante.

Italiano conferma Gonzalez nel tridente con Callejon e Vlahovic, rilanciando Duncan in mediana insieme a Bonaventura e Torreira. Martinez Quarta spalla di Milenkovic, tra i pali Terracciano fa le veci dell'infortunato Dragowski.

Dionisi si aggrappa a capitan Berardi - da tempo pallino della Fiorentina - in un attacco completato da Scamacca e Raspadori, a centrocampo Matheus Henrique più di Traore. Toljan e Rogerio vincono l'eterno ballottaggio sulle corsie esterne, Chiriches affianca Ferrari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SASSUOLO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.