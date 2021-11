Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria: Gonzalez e Caputo titolari

Si apre il sipario sulla 15° giornata di Serie A con i primi due anticipi, in programma alle 18:30. Insieme ad Atalanta-Venezia, il turno infrasettiamanel entra nel vivo con la sfida in programma all'Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e la Sampdoria di Roberto D'Aversa.

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta in rimonta nel finale nel derby toscano contro l'Empoli, mentre la Sampdoria si presenta alla sfida con alle spalle due vittorie di fila contro Salernitana e Verona. Una boccata d'ossigeno per i blucerchiati, che grazie alle due vittorie si sono allontanati dalle ultime tre posizione, occupate da Genoa, Cagliari e Salernitana.

Buone notizie per il tecnico dei Viola Vincenzo Italiano, che recupera qualche uomo in difesa ed è pronto a schierare la coppia Milenkovic-Martinez Quarta al centro. Terracciano difenderà i pali, mentre se Biraghi è sicuro del posto dall'altra parte Odriozola e Venuti si giocano una maglia da titolare.

A centrocampo agiranno Bonavenuta, Torreira e Duncan, mentre in avanti ci sarà Vlahovic nel ruolo di centravanti. Ai suoi lati in quattro concorrono per due maglie: Gonzalez, Saponara, Callejon e Sottil, con i prim due favoriti per completare il tridente con l'attaccante serbo.

Nella Sampdoria, Yoshida (leggi qui l'intervista esclusiva a GOAL) torna dal 1' al fianco di Colley. Assente Ekdal per squalifica: al suo posto ci sarà Adrien Silva. Confermatissimo Candreva a destra. In avanti Caputo sarà la spalla di Quagliarella..

D'Aversa non può contare sui vari indisponibili della rosa: stiamo parlando di Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira, Depaoli e Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SAMPDORIA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Quagliarella, Caputo.