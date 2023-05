La Fiorentina ospita la Roma nel sabato di Serie A, entrambe le squadre pensano all'Europa: profondo turnover per Italiano e Mourinho.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

All'andata Roma-Fiorentina finì 2-0 per i giallorossi: fu decisiva la doppietta di Dybala. Stavolta la Joya non ci sarà e difficilmente, come detto da Mourinho, recupererà per la finale di Europa League di mercoledì prossimo.

La finale di Conference League della FIorentina, invece, è in programma il 7 giugno, il mercoledì successivo dopo la fine del campionato, distante ancora più di una settimana. Ma la sfida contro i giallorossi, detentori del torneo e finalisti nella seconda coppa europea, sarà sicuramente un bel banco di prova dopo quello già offerto dall'Inter - a suon di goal - di Lautaro.

Fiorentina-Roma è una sfida che incrocia destini, finalissime e competizioni di un finale di stagionale cruciale per entrambe le squadre. La Viola, persa la Coppa Italia, si giocherà il tutto e per tutto nella finale di Conference. Con un occhio al campionato.

Discorsi simili per la Roma, che vincendo l'Europa League andrebbe di diritto in Champions ma che in campionato è a -4 dal quarto posto e deve anche guardarsi le spalle dalla Juventus settima, distante un solo punto. Insomma: Fiorentina e Roma puntano le Coppe europee ma senza dimenticare il giardino di casa. Entrambi i tecnici però sembrano orientati a fare un robusto turnover.

Italiano, dopo la finale dell'Olimpico, schiera la sua Fiorentina con Cerofolini in porta e Venuti laterale per far rifiatare Dodò. In mezzo pronto Mandragora dal 1', davanti Jovic, con Cabral in panchina. Dentro anche Duncan, Barak e Saponara.

Mourinho schiera Llorente in difesa con Smalling e Bove, spazio anche per i giovani Svilar, Missori e Tahirovic. Attacco sulle spalle di Belotti, supportato da Solbakken ed El Shaarawy.