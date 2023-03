Nel quinto anniversario della morte di Astori, il Milan fa visita alla Fiorentina: Bennacer in campo dopo 39 giorni, Italiano si affida a Cabral.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-MILAN

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.

Fiorentina e Milan di fronte, una contro l'altra, nel giorno di Davide Astori: esattamente cinque anni fa, il compianto capitano viola (cresciuto nelle giovanili rossonere) se ne andava nel sonno poco prima di una partita in programma ad Udine, poi non disputata.

Una sfida nel suo nome dunque, tra due squadre che hanno avuto modo di accoglierlo tra le proprie fila, seppur in momenti completamente diversi di una carriera interrottasi bruscamente nel 2018.

Passando alle questioni attuali di campo, il Milan va a caccia della quinta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, ruolino frutto del passaggio alla difesa a tre che, ovviamente, sarà confermata anche al 'Franchi'.

Pioli privo degli squalificati Krunic e Leão: sulla trequarti, assieme a Rebic (ultima da titolare il 29 gennaio), ci sarà De Ketelaere, ancora alla disperata ricerca del primo goal della sua avventura italiana.

La novità più rilevante riguarda la mediana, col ritorno di Bennacer dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per un mese. Ormai promosso il trio Kalulu-Tomori-Thiaw davanti a Maignan. Sulla destra Messias, con Calabria in panchina. Out Diaz per una distorsione al ginocchio.

Italiano sceglie Cabral e non Jovic: ai suoi lati Nico Gonzalez e Ikoné, con quest'ultimo che vince il ballottaggio con Saponara.

Mandragora e Bonaventura le mezzali accanto ad Amrabat, panchina per Barak e pure per Milenkovic, non al meglio: dentro Martinez Quarta per far coppia con Igor.