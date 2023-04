Probabili formazioni Fiorentina-Lech Poznan: Ikoné out, Nico Gonzalez a destra

La Fiorentina vuole la semifinale di Conference League dopo il largo successo dell'andata sul campo del Lech Poznan: in Polonia è finita 1-4.

Qualificazione tra le migliori quattro ipotecata già all'andata, da 'obliterare' davanti al proprio pubblico: la Fiorentina ospita il Lech Poznan nel ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Viola forti dell'1-4 ottenuto in terra polacca, risultato che consente alla squadra di Italiano di poter fare anche qualche calcolo: per la sfida del 'Franchi', il tecnico è intenzionato a risparmiare i diffidati Dodô e Milenkovic, mentre Amrabat è fuori causa per motivi fisici.

Anche Ikoné e Brekalo non figurano nella lista dei convocati: nel 4-2-3-1, alle spalle dell'unica punta Cabral, spazio dunque a Nico Gonzalez sulla fascia destra, con Bonaventura e Saponara a completare la trequarti.

Castrovilli e Mandragora a comporre la cerniera mediana, davanti alla difesa che può contare su Martinez Quarta, assente per squalifica all'andata: argentino in coppia con Igor, i terzini sono Venuti e Biraghi. In porta nessun riposo per Terracciano.

Modulo speculare per il Lech Poznan: Ishak terminale offensivo, supportato dal trio formato da Skoras, Marchwinski e Velde.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-LECH POZNAN

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Dagerstal, Milic, Rebocho; Karlstrom, Murawski; Skoras, Marchwinski, Velde; Ishak.