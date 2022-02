Archiviato il capitolo Vlahovic, la Fiorentina riprende la propria marcia verso le zone nobili del campionato di Serie A ospitando la Lazio nell'anticipo serale della 24ª giornata.

Perso il capocannoniere della Serie A, Vincenzo Italiano lancia subito il neo arrivato Arthur Cabral al centro dell'attacco, pronto per essere affiancato da Ikoné e Nico Gonzalez. In linea mediana c'è Torreira in costruzione, mentre Bonaventura e Castrovilli saranno gli interni. Capitolo difesa: out Odriozola, a destra giocherà Venuti con Biraghi sulla corsia mancina. Al centro del reparto Milenkovic e Igor a schermare la porta di Terracciano.

Sul fronte capitolino, Maurizio Sarri è costretto a rinunciare ancora ad Acerbi al centro del reparto difensivo che verrà affidato al duo Luiz Felipe-Patric. A completare la linea difensiva ci saranno Hysaj e Marusic. A centrocampo maglia da titolare per Cataldi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti, come di consueto, ecco servito il tridente: Immobile sarà il riferimento centrale, Felipe Anderson e Zaccagni gli esterni d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.