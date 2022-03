Probabili formazioni Fiorentina-Juventus: l'ex Vlahovic parte titolare, gioca Aké

Dopo lo 0-0 scaturito nel derby tra Milan e Inter, Fiorentina e Juventus si sfidano nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. E nonostante non sia a sua volta una stracittadina, si tratta di una sfida sentitissima per mille e mille motivazioni.

La rivalità tra Fiorentina e Juventus, intanto, è ben nota. Ed è un sentimento infiammato dalla benzina del recente, e clamoroso, trasferimento da Firenze a Torino di Dusan Vlahovic, il nuovo capocannoniere della Serie A, diventato immediatamente il punto di riferimento offensivo della formazione di Massimiliano Allegri.

Proprio Vlahovic partirà regolarmente dall'inizio, senza concedersi dunque una serata di riposo: assieme a lui Morata, con Kean inizialmente in panchina. Tantissimi, da Chiellini a Chiesa, gli indisponibili in casa bianconera, mentre Bonucci è stato convocato. Così toccherà con ogni probabilità al giovane Aké, alla prima da titolare, schierato sulla destra del 3-5-2 di Allegri, con Pellegrini dalla parte opposta e De Sciglio tra i tre di difesa.

Consueto 4-3-3 per la Fiorentina, che non può contare unicamente su Nastasic, fermato da nuovi problemi fisici, e sullo squalificato Martinez Quarta. In mezzo al campo Castrovilli dovrebbe vincere il solito ballottaggio con Duncan e Maleh. Davanti dovrebbero essere Nico Gonzalez e Sottil a far compagnia a Piatek, con Arthur Cabral destinato a partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All. Allegri.