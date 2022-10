Probabili formazioni Fiorentina-Hearts: tocca a Cabral, dentro anche Zurkowski

Italiano opera diversi cambi e dà fiducia ai vari Cabral, Gollini, Venuti, Barak, Zurkowski e Gonzalez. Hearts senza lo squalificato Lewis Neilson.

La quaterna rimediata in casa dalla Lazio brucia ancora, ma appartiene già al passato. Il presente dice che la Fiorentina deve rituffarsi con mente e corpo in Europa e provare a battere gli scozzesi degli Hearts, come già fatto all'andata in trasferta, per non perdere di vista il primo posto dell'Istanbul Basaksehir.

Attualmente la formazione di Vincenzo Italiano è seconda nel girone A della Conference League, con 4 punti raccolti dopo 3 giornate, 3 in meno rispetto ai turchi battistrada del raggruppamento. Una vittoria è dunque d'obbligo, anche perché di fatto lascerebbe per strada proprio gli Hearts, che di punti ne hanno racimolati appena un paio.

Italiano opera un discreto turnover, lasciando innanzitutto in panchina Jovic e inserendo Cabral nel ruolo di punta centrale del tridente viola. Ai lati del brasiliano agiranno Gonzalez e Kouamé. Dentro anche i vari Venuti, Barak e Zurkowski.

Gli Hearts di Robbie Neilson, attualmente quinti nel campionato scozzese dopo aver pareggiato nel weekend in casa del Kilmarnock, non hanno a disposizione Lewis Neilson, espulso all'andata e squalificato. Rispetto a una settimana fa, il tecnico torna a una difesa a quattro e inserisce Humphrys sulla trequarti per provare a ribaltare le sorti di un cammino già avverso nel girone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-HEARTS

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Zurkowski; Gonzalez, Cabral, Kouamé. All. Italiano

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Grant, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Humphrys, McKay; Shankland. All. Neilson