La Fiorentina di Italiano vuole rialzare la testa ma di fronte troverà un Genoa avvelenato dopo l'esonero di Shevchenko: questi i temi della gara dell'Artemio Franchi.

La formazione viola ha perso malamente l'ultima sfida contro il Torino, ma è reduce dalla vittoria al Maradona contro il Napoli in Coppa Italia: con diverse gare in meno, la Fiorentina cercherà punti importanti per rilanciarsi in zona Europa.

Nel Genoa è crisi, ma da diverse settimane: in Coppa Italia è arrivata l'eliminazione contro il Milan, mentre alla vigilia del weekend è stato esonerato, come detto, Shevchenko. Il club attualmente è penultimo, e l'ultima vittoria in campionato risale al 12 settembre, contro il Cagliari.

Vlahovic guiderà il tridente composto da Saponara e Gonzalez: in porta andrà Terracciano, protetto da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana insieme a Bonaventura e Torreira spazio per Maleh.

Nel Genoa 4-3-3 con Sirigu tra i pali, Hefti, Ostigard, Vanheusden e Calafiori in difesa. Sturaro, Badelj e Rovella agiranno in mediana dietro a Caicedo, Destro e Yeboah.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Destro, Caicedo, Yeboah.