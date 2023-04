Fiorentina e Cremonese si sfidano per accedere alla finale di Coppa Italia: si riparte dal 2-0 conquistato dai viola allo Zini.

La Coppa Italia attende la seconda finalista. Fiorentina e Cremonese si sfidano al Franchi di Firenze, nella seconda semifinale di ritorno, per capire chi contenderà il trofeo all'Inter nella finalissima in programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Si riparte dal 2-0 conquistato dalla formazione di Vincenzo Italiano nella gara d'andata, giocata allo Zini di Cremona lo scorso 5 aprile. I viola sono dunque a un centimetro dalla finale, dopo averla già sfiorata nella scorsa edizione; i grigiorossi devono invece imporsi con almeno tre reti di scarto per passare. Con una vittoria della Cremonese con due reti di scarto, con qualsiasi risultato, si andrebbe ai supplementari e agli eventuali rigori.

Arthur Cabral guiderà l'attacco della Fiorentina, priva di Bonaventura, nemmeno convocato: alle sue spalle Nico Gonzalez, Barak e Sottil. In difesa Milenkovic e Igor, con Martinez Quarta inizialmente in panchina. In mezzo al campo Castrovilli titolare con Amrabat.

Ballardini dovrebbe tornare al 3-5-2 e deve fare a meno dello squalificato Aiwu, espulso all'andata. In attacco Okereke con Dessers: Ciofani in panchina, Tsadjout infortunato. In mediana spazio a Galdames.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CREMONESE

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Galdames, Valeri; Okereke, Dessers. All. Ballardini.