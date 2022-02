Milan, Inter e Napoli per lo Scudetto, lotta infuocata. Anche in termini di quarto posto, però, la sfida si fa sempre più interessante. Una delle gare fondamentali sarà il lunch match tra Fiorentina e Atalanta.

Il 26esimo turno di Serie A vedrà come incontro delle 12:30 quello tra la Dea, reduce dalla rimonta in Europa League contro l'Olympiacos, e la Viola di Italiano. In quel di Firenze. Cinque punti separano le due squadre, con entrambe che devono ancora recuperare un incontro rinviato per coronavirus.

Nella Fiorentina attacco affidato a Piatek, supportato da Sottil e Gonzalez. Ancora fuori Cabral. Terracciano è indisponibile, sarà sostituito da Dragowski. Odriozola e Biraghi terzini, con Milenkovic e Martinez Quarta centrali. Duncan in mediana con Torreira e Bonaventura.

Dall'altra parte Boga finto centravanti supportato da Malinkovskyi e Pasalic, Hateboer e Zappacosta esterni, in mezzo Freuler e Koopmeiners. Musso sarà difeso da Toloi, Demiral e Djimsiti. Ancora ko Zapata, Muriel non al meglio.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga.