Giallorossi in Olanda per l'andata dei quarti di Europa League: Zalewski, Spinazzola e Cristante titolari. Gimenez al centro del tridente olandese.

Serata di Europa League per la Roma, di scena al 'De Kuip' per il primo atto dei quarti di finale sul campo del Feyenoord.

Dopo il confronto diretto nella finale di Conference League di un anno fa, olandesi e giallorossi si incrociano nuovamente sulla strada che conduce verso la semifinale.

Mourinho si affida ad Abraham in qualità di riferimento avanzato, sorretto da Pellegrini e da Dybala. A centrocampo toccherà a Cristante fare coppia con Matic mentre sulle fasce largo a Zalewski a destra con Spinazzola a sinistra. In difesa il più che collaudato terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez. In porta Rui Patricio.

Il Feyenoord risponde con il 4-3-3: Gimenez guida l'attacco con il tridente completato da Jahanbakhsh e Idrissi. A centrocampo Kocku in cabina di regia con Wieffer e Szymanski interni. Linea difensiva a quattro con Trauner e Hancko al centro, Geertruida a destra e Hartman a sinistra. Tra i pali c'è Bijlow.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD-ROMA

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.