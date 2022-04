Probabili formazioni Empoli-Spezia: Verde al rientro tra i titolari

33 punti da una parte, 32 dall'altra: sia Empoli che Spezia possono guardare con fiducia al futuro e al raggiungimento della salvezza, con i rispettivi distacchi (+11 e +10) sul terzultimo posto che fanno dormire sogni parzialmente tranquilli a poche giornate dal termine del campionato.

Se per i toscani bisogna parlare di lungo periodo di flessione e di vittoria che in Serie A manca addirittura dal 12 dicembre 2021 (0-1 a Napoli), al contrario i liguri stanno facendo benissimo in questo girone di ritorno dopo aver seriamente rischiato di cambiare la guida tecnica a gennaio.

Thiago Motta è rimasto al suo posto e i risultati gli stanno dando ragione: l'ultimo rischia di rivelarsi decisivo nel computo totale dei punti, l'1-0 firmato da Gyasi al 94' contro il Venezia.

Il tecnico italo-brasiliano ha tutti a disposizione, ad eccezione di Bourabia e Sena: nell'undici titolare dovrebbe rivedersi Verde, dopo la panchina di una settimana fa, per giocare nel tridente offensivo con Manaj e Gyasi. Conferma per Kiwior nel ruolo di playmaker, Erlic guida la retroguardia.

Andreazzoli pensa al tandem d'attacco composto da Di Francesco e Pinamonti, con Bajrami a supporto qualche metro più indietro. Asllani perno centrale della mediana, assente Luperto per squalifica in difesa: Viti in pole su Ismajli per sostituirlo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.