Dopo aver completato una clamorosa rimonta adesso la Salernitana è chiamata all'ultimo sforzo per evitare la retrocessione in Serie B e chiede strada all'Empoli nella penultima giornata di campionato.

I toscani, già salvi, però vorranno riscattare la sconfitta in rimonta subita nell'ultimo turno contro l'Inter mentre la Salernitana non perde ormai da sei partite (quattro vittorie e due pareggi).

Andreazzoli ritrova Stojanovic, che ha scontato il turno di squalifica, a centrocampo Asllani con Zurkowski e Bandinelli. Bajrami in appoggio al tandem Cutrone-Pinamonti.

L'articolo prosegue qui sotto

Nicola deve invece rinunciare allo squalificato Bohinen, al suo posto spazio per Kastanos con Lassana Coulibaly ed Ederson. Difesa a tre formata da Gyomber, Radovanovic e Fazio. In attacco confermatissimi Verdi e Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-SALERNITANA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric.