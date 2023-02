Empoli-Napoli apre la 24ª giornata di Serie A: Mario Rui si riprende la fascia mancina, Elmas e Politano scalpitano. Toscani senza Cambiaghi.

La 24ª giornata di Serie A viene inaugurata dall'anticipo del sabato pomeriggio, nel quale alle ore 18 Empoli e Napoli si affrontano allo stadio 'Castellani'.

Azzurri primi in campionato e vittoriosi a Francoforte in Champions, toscani a metà classifica ben distanti dalla zona retrocessione.

Spalletti riporta Mario Rui sul binario mancino dopo due panchine di fila. Politano pronto a prendere il posto di Lozano ed Elmas quello di Zielinski, come col Sassuolo. Per il resto confermata la formazione tipo, con Rrahmani e Kim coppia difensiva e Kvaratskhelia e Osimhen in attacco.

Empoli privo di Akpa Apro e Bandinelli squalificati, nonché di Cambiaghi finito ko a Firenze: l'affaticato Caputo stringe i denti, Henderson titolare a centrocampo, Ismajli affianca Luperto in retroguardia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.