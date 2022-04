Probabili formazioni Empoli-Napoli: Zielinski ancora in panchina, gioca Demme

Sempre più lontano dal sogno Scudetto dopo il punticino conquistato nelle ultime due partite al Maradona, il Napoli tenta con le unghie e con i denti di non perdere contatto col primo posto: la formazione di Luciano Spalletti va a Empoli, dove è iniziata la carriera da allenatore del tecnico di Certaldo, per risollevare le proprie ambizioni.

Di fronte c'è un Empoli che non vince ormai da una vita. Ironia della sorte, l'ultimo successo in campionato dei toscani di Aurelio Andreazzoli, ex secondo di Spalletti sulla panchina della Roma, è arrivato proprio a Napoli a metà dicembre (0-1). Un crollo verticale di risultati che non ha comunque messo in pericolo la permanenza in Serie A di Pinamonti e compagni.

Pochi dubbi di formazione nell'Empoli, che giocherà col consueto 4-3-2-1. In difesa accanto a Romagnoli dovrebbe esserci Viti e non Luperto, mentre a sostenere il centravanti Pinamonti ci saranno Bajrami e uno tra Di Francesco e Henderson, con l'italiano favorito. Zurkowski torna dalla squalifica e si riprende il posto a centrocampo.

Napoli con il tridente Lozano-Osimhen-Insigne e le contemporanee panchine iniziali di Zielinski e Mertens, come lunedì scorso contro la Roma. Senza l'infortunato Lobotka tocca a Demme prendere le redini del gioco azzurro. Juan Jesus rimpiazza invece lo squalificato Koulibaly.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.