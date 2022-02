Il doppio pareggio contro Torino e Villarreal, dopo quello acciuffato in extremis in casa dell'Atalanta, ha nuovamente attirato una serie di critiche nei confronti della Juventus. Ed è anche per questo che la formazione di Allegri è intenzionata a tornare alla vittoria in casa dell'Empoli per rimanere in zona Champions League.

Di contro, i toscani stanno vivendo un momento di forma decisamente mediocre: Pinamonti e compagni non conquistano i 3 punti da metà dicembre, 1-0 in casa del Napoli, e nel frattempo hanno messo assieme soltanto 5 punti in 9 giornate. La zona retrocessione rimane comunque a distanza di sicurezza.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Allegri può cambiare qualcosa: Kean si candida a far rifiatare Morata e a far coppia in attacco con Vlahovic, mentre in difesa Pellegrini può rimpiazzare De Sciglio, con Bonucci al rientro da titolare assieme a De Ligt. Zakaria-Arthur in mezzo al campo, confermato anche Rabiot nonostante la serata no di Vila-real.

Solito dubbio nell'Empoli sul partner di Pinamonti: Henderson è favorito su Cutrone. Asllani può essere confermato davanti alla difesa, con Stulac inizialmente in panchina. Difesa formata da Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-JUVENTUS

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean.