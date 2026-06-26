Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoEgitto
Seattle Stadium
team-logoIran
Guarda su DAZN
Marco Trombetta

Formazioni Egitto-Iran: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Egitto vs Iran
Egitto
Iran

Tutto ancora apertissimo nel Gruppo G ad una giornata dalla fine: l'Egitto di Salah sfida l'Iran di Taremi, ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi.

Pubblicità

Dopo l'importantissima vittoria contro la Nuova Zelanda, l'Egitto è praticamente certo della qualificazioni ai sedicesimi, male che vada tra le migliori terze con 4 punti già conquistati.

L'Iran, con due punti, ha invece l'obbligo di conquistare almeno un pareggio per continuare a sperare. Gli asiatici hanno pareggiato all'esordio con la Nuova Zelanda e poi fermato il Belgio, che all'ultima se la vedrà proprio contro la nazionale oceanica.


Probabili formazioni Egitto - Iran

4-2-3-1
Egitto crest
Egitto
EGI
Formazione
Iran crest
Iran
IRI
5-4-1
23M. Shobeir3M. Hany2Y. Ibrahim13A. Abou El Fotouh5R. Rabia10M. Salah17M. Lasheen19M. Ateya8E. Ashour11M. Ziko22O. Marmoush1A. Beiranvand3E. Haji Safi23R. Rezaeian13H. Kanaani4S. Khalilzadeh19A. Nemati7A. Jahanbakhsh6S. Ezatolahi8M. Mohebi14S. Ghoddos9M. Taremi
Iran crest
Iran
IRI
4-2-3-1
Egitto

Formazione titolare

Iran

Allenatore

  • H. Hassan
  • A. Ghalenoei

Infortuni e squalifiche

    Assente il centrale Fathy per infortunio nell'Egitto, al suo posto gioca Rabia in difesa al fianco di Ibrahim. Per il resto tutto confermato, con Lasheen e Ateya in mediana, Ziko, Ashour e ovviamente Salah sulla trequarti alle spalle di Marmoush. Parte inizialmente in panchina Trezeguet, a segno contro la Nuova Zelanda.

    Nel 5-4-1 dell'Iran, Rezaeian arretra per far spazio a centrocampo a Jahanbakhsh, con Hardani in panchina. A centrocampo ancora Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi sulla fascia sinistra. Davanti il peso dell'attacco è affidato ancora una volta a Taremi.

    Coppa del Mondo
    Egitto crest
    Egitto
    EGI
    Iran crest
    Iran
    IRI

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Fischio d'inizio alle ore 5 italiane al Lumen Field di Seattle per Egitto-Iran. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN e quindi non in chiaro sulla Rai. L'arbitro sarà il polacco Marciniak, il telecronista Marco Calabresi. Salah contro Taremi



    Pubblicità