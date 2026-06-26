Formazioni Egitto-Iran: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Dopo l'importantissima vittoria contro la Nuova Zelanda, l'Egitto è praticamente certo della qualificazioni ai sedicesimi, male che vada tra le migliori terze con 4 punti già conquistati.
L'Iran, con due punti, ha invece l'obbligo di conquistare almeno un pareggio per continuare a sperare. Gli asiatici hanno pareggiato all'esordio con la Nuova Zelanda e poi fermato il Belgio, che all'ultima se la vedrà proprio contro la nazionale oceanica.
Probabili formazioni Egitto - Iran
Formazione titolare
Allenatore
- H. Hassan
- A. Ghalenoei
Infortuni e squalifiche
Assente il centrale Fathy per infortunio nell'Egitto, al suo posto gioca Rabia in difesa al fianco di Ibrahim. Per il resto tutto confermato, con Lasheen e Ateya in mediana, Ziko, Ashour e ovviamente Salah sulla trequarti alle spalle di Marmoush. Parte inizialmente in panchina Trezeguet, a segno contro la Nuova Zelanda.
Nel 5-4-1 dell'Iran, Rezaeian arretra per far spazio a centrocampo a Jahanbakhsh, con Hardani in panchina. A centrocampo ancora Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi sulla fascia sinistra. Davanti il peso dell'attacco è affidato ancora una volta a Taremi.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Fischio d'inizio alle ore 5 italiane al Lumen Field di Seattle per Egitto-Iran. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN e quindi non in chiaro sulla Rai. L'arbitro sarà il polacco Marciniak, il telecronista Marco Calabresi. Salah contro Taremi