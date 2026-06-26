Formazioni Egitto-Iran: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Dopo l'importantissima vittoria contro la Nuova Zelanda, l'Egitto è praticamente certo della qualificazioni ai sedicesimi, male che vada tra le migliori terze con 4 punti già conquistati.

L'Iran, con due punti, ha invece l'obbligo di conquistare almeno un pareggio per continuare a sperare. Gli asiatici hanno pareggiato all'esordio con la Nuova Zelanda e poi fermato il Belgio, che all'ultima se la vedrà proprio contro la nazionale oceanica.





Assente il centrale Fathy per infortunio nell'Egitto, al suo posto gioca Rabia in difesa al fianco di Ibrahim. Per il resto tutto confermato, con Lasheen e Ateya in mediana, Ziko, Ashour e ovviamente Salah sulla trequarti alle spalle di Marmoush. Parte inizialmente in panchina Trezeguet, a segno contro la Nuova Zelanda.

Nel 5-4-1 dell'Iran, Rezaeian arretra per far spazio a centrocampo a Jahanbakhsh, con Hardani in panchina. A centrocampo ancora Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi sulla fascia sinistra. Davanti il peso dell'attacco è affidato ancora una volta a Taremi.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 5 italiane al Lumen Field di Seattle per Egitto-Iran. La partita sarà visibile esclusivamente su DAZN e quindi non in chiaro sulla Rai. L'arbitro sarà il polacco Marciniak, il telecronista Marco Calabresi. Salah contro Taremi







