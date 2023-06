Dopo aver superato Olanda e Italia in semifinale, Croazia e Spagna si affrontano in finale: per entrambe sarebbe il primo trionfo in Nations League.

Comunque vada, sarà una novità assoluta. Croazia e Spagna si sfidano per alzare la terza edizione della Nations League: la prima è stata vinta dal Portogallo, la seconda dalla Francia. Chi alzerà il trofeo questa sera, dunque, lo farà per la prima volta nella propria storia. La Croazia ha superato per 4-2 l'Olanda nella prima semifinale della Nations League; sofferto anche il successo della Spagna, che ha avuto la meglio per 2-1 sull'Italia nella seconda semifinale, andando a segno solo all'88' grazie al neo entrato Joselu. Un cambio nella Croazia rispetto alla gara contro gli olandesi: Ivanusec lascia il posto a Borna Sosa, con Perisic alzato nei tre d'attacco. Pasalic e Kramaric confermati, così come Vida al posto dell'infortunato Gvardiol. Due cambi nella Spagna, che rivoluziona la fascia destra: in campo Carvajal e Asensio al posto di Jesus Navas e Rodrigo. Morata confermato come punta più avanzata, così come Le Normand in difesa e Mikel Merino in mezzo al campo assieme a Rodri. PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-SPAGNA CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Yeremy Pino; Morata. Ct. De la Fuente Scelti da Goal Olanda-Italia: tv, streaming, formazioni

