Formazioni Cremonese nelle amichevoli precampionato

Tutte le formazioni e i tabellini delle amichevoli precampionato della Cremonese.

CREMONESE-FALCO ALBINO 8-0

Marcatori: nel pt 3’, 20’ (rig.), 39’, 44’ Di Carmine, 11’ Baez, 24’ Tenkorang, 29’ Milanese; nel st 27’ Strizzolo

CREMONESE 1° tempo (3-5-2): Radu; Ravanelli, Bianchetti, Vasquez; Baez, Tenkorang, Castagnetti, Milanese, Valeri; Buonaiuto, Di Carmine.



Cremonese 2° tempo (3-4-2-1): Sarr; Ndiaye, Acella, Vasquez (12’ Politic); Sernicola, Bartolomei, Nardi, Frey; Valzania, Zanimacchia; Strizzolo.

CREMONESE-PARADISO LUGANO 5-1

Marcatori: 1’ pt Valeri (C), 7’st Piazza (P), 15’st Nardi (C), 26’st Politic (C), 31’st Valzania (C), 43’st (rig.) Strizzolo (C)

L'articolo prosegue qui sotto

CREMONESE (3-5-2): Radu (10’st Sarr); Sernicola (10’st Ravanelli), Chiriches (1’st Bianchetti), Vasquez (10’st Ndiaye); Baez (10’st Frey), Tenkorang (10s’t Acella), Castagnetti (10’st Bartolomei), Milanese (10’st Nardi), Valeri (10’st Valzania); Ciofani (10’st Strizzolo), Buonaiuto (10’st Politic).

CREMONESE-FIORENZUOLA 5-0

Marcatori: 15’ Milanese, 43’ Tsadjout, 9’ st Buonaiuto, 15’ st Ciofani, 28’ st Frey

CREMONESE (3-4-1-2): Sarr (38’st Agazzi); Bianchetti (15’st Ravanelli), Chiriches (15’st Ghiglione), Vasquez (30’st Acella); Baez (1’st Sernicola), Castagnetti (1’st Valzania), Milanese (20’ Bartolomei, 24’st Strizzolo), Valeri (24’st Frey); Tenkorang (1’st Buonaiuto); Gondo (1’st Ciofani), Tsajoudt (1’st Di Carmine).