Probabili formazioni Corea del Sud-Portogallo: non riposa Cristiano Ronaldo, è l'ora di Leao

La nazionale di Santos è sicura di un posto agli ottavi e fa riposare i titolari. Gli asiatici cercano una vittoria per sperare nel passaggio.

Già certo del primo posto in classifica e del biglietto per gli ottavi di finale, il Portogallo approccia alla sfida contro la Corea del Sud approfittandone per far riposare alcuni dei titolari, soprattutto i giocatori diffidati come Bruno Fernandes, Ruben Neves e Ruben Dias.

Santos mantiene il 4-3-3 come modulo e non rinuncia a Cristiano Ronaldo in attacco, facendolo giocare insieme a Rafael Leao e Joao Felix. A centrocampo William Carvalho centrale con Palhinha e Bernardo Silva ai lati, mentre in difesa Cancelo, Pepe, Antonio Silva e Guerreiro proteggono Diogo Costa.

Fuori Mendes, Danilo Pereira e Otavio, tutti per infortunio.

La Corea deve vincere e sperare in una serie di incastri in Ghana-Uruguay per passare il turno. Gli asiatici restano fedeli al 4-2-3-1, con Son punta di diamante in attacco.

Pochi cambiamenti rispetto all'undici che ha affrontato e perso con il Ghana, con il Kim del Napoli a guidare la difesa. Jung e Hwang in mediana, con Lee e Jeong che insieme al campione del Tottenham agiscono a sostegno di Cho Gue-Sung, autore di una doppietta nell'ultima uscita.

PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD-PORTOGALLO

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-young, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min; Cho Gue-sung.Ct Bento

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Ct Santos