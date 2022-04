Probabili formazioni Chelsea-Real Madrid: Havertz sfida Benzema, Lukaku in panchina

Ancora loro, di nuovo Chelsea e Real Madrid di fronte: stavolta la doppia sfida non vale la finale di Champions League come nella passata stagione ma il penultimo atto, dove la vincente affronterà una tra Manchester City e Atletico Madrid.

Le due squadre giungono a questo appuntamento con sensazioni completamente all'opposto: se gli spagnoli hanno ormai la vittoria della Liga in tasca, gli inglesi devono assistere da spettatori non protagonisti al duello tra i 'Citizens' e il Liverpool e sono reduci da un incredibile 1-4 interno che ha visto trionfare il Brentford di Christian Eriksen nell'ultimo turno di Premier League.

Inoltre il clima teso non aiuta i ragazzi di Tuchel: il congelamento dei beni di Abramovich (tra cui proprio il Chelsea che al momento non può essere ceduto) ha gettato pesanti ombre sul futuro di tecnico e giocatori, in primis di Romelu Lukaku.

Il belga è scivolato nelle gerarchie interne allo status di riserva, tanto che anche stasera è destinato ad accomodarsi in panchina: spazio ad Havertz nel ruolo di prima punta, con Mount e Pulisic a sostegno. James e Alonso le frecce sugli esterni, non si cambia l'inossidabile coppia Kanté-Jorginho in mezzo. Thiago Silva a guidare la difesa davanti a Mendy.

Nel Real Madrid non dovrebbe sedersi in panchina Ancelotti, ancora positivo al Covid-19: fiducia ad Asensio e Vinicius Junior ai lati di bomber Benzema, a caccia di goal per avvicinare Haller e Lewandowski nella classifica marcatori. Modric e Kroos scudieri di Casemiro. Nessuna sorpresa dietro, dove Alaba sarà il centrale accanto a Militão.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.