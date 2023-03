Il Borussia Dortmund vuole difendere l'1-0 dell'andata: Reus nell'attacco giallonero, Chelsea con Sterling nel tridente e Mudryk in panchina.

Il Chelsea ha soltanto la vittoria come risultato a disposizione per volare ai quarti di finale di Champions League: 'Blues' chiamati a ribaltare l'1-0 patito nell'andata degli ottavi sul campo del Borussia Dortmund.

Gialloneri trascinati da un gran goal di Adeyemi, che a Stamford Bridge però non sarà nemmeno in panchina, non essendo ancora al meglio della condizione.

Fiducia dunque ad Haller, supportato sugli esterni d'attacco da Brandt e Reus. Emre Can in cabina di regia, coadiuvato da Bellingham e Özcan. Linea difensiva a quattro composta da Wolf e Guerreiro sulle corsie laterali, Süle e Schlotterbeck al centro. Porta difesa da Meyer, in quanto anche Kobel non è al meglio. Squalificato Ryerson.

Londinesi con un 3-4-3 e Chalobah in difesa. Joao Felix e Sterling ai lati della punta centrale Havertz, Kovacic ed Enzo Fernandez a tenere le redini del centrocampo. Out per squalifica Mount. Mudryk parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-BORUSSIA DORTMUND

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Joao Felix, Havertz, Sterling. All. Potter

DORTMUND (4-3-3): Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Özcan; Brandt, Haller, Reus. All. Terzic