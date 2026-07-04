Formazioni Canada-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Canada - Marocco
Formazione titolare
Allenatore
- J. Marsch
- M. Ouahbi
Canada-Marocco apre ufficialmente gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.
Nel turno precedente la Nazionale di Marsch ha battuto il Sudafrica solo allo scadere grazie al goal segnato da Eustaquio in pieno recupero e contro il Marocco servirà sicuramente una prestazione migliore per spuntarla. Nonostante le ultime prestazioni si va verso la conferma dello juventino Jonathan David dal primo minuto accanto a Oluwaseyi. Da capire invece se Davies giocherà titolare o partirà ancora dalla panchina. Il Marocco ai sedicesimi ha superato l'Olanda ai rigori e punta sulla qualità di Brahim Diaz dietro Saibari, futuro giocatore del Bayern Monaco.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Canada-Marocco, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, si gioca sabato 4 luglio all'Houston Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 19.00. La gara verrà trasmessa come sempre su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro gratis per tutti da parte della Rai.