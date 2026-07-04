Formazioni Canada-Marocco: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming Coppa del Mondo Canada vs Marocco Canada Marocco

Canada e Marocco aprono gli ottavi di finale dei Mondiali, tra i protagonisti più attesi lo juventino David e Saibari, futuro giocatore del Bayern Monaco: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming.

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