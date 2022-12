Probabili formazioni Camerun-Brasile: turnover verdeoro, gioca Antony

Il Brasile punta al primo posto dopo aver già ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Camerun costretto a vincere contro i verdeoro.

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2022. Ultimo match anche per il Brasile di Tite, già qualificato agli ottavi di finale, desideroso di passare al turno successivo come prima del girone. Il Camerun tenta invece l'impresa: vincere per qualificarsi.

Statisticamente il Brasile ha vinto cinque dei sei incontri con il Camerun in tutte le competizioni (una sconfitta), l'ultima volta in amichevole per 1-0 nel novembre 2018. Il team verdeoro ha vinto entrambe le precedenti partite al Mondiale tra queste due squadre, 3-0 nel 1994 e 4-1 nel 2014.

Nel Camerun spazio per Choupo-Moting come prima punta, supportato sulle fasce da Toko Ekambi e Mbeumo. In mezzo Honga con Gouet e Anguissa, tra i pali Epassy.

Difesa con Fai, Castelletto, Nkoulou e Tolo, anche se i due centrali non sono al meglio: pronto Wooh. Sempre Epassy tra i pali, Onana out.

Tanto turnover nel Brasile, che ha di fatto bisogno di un solo punto: Gabriel Jesus in avanti, sulla trequarti Martinelli, Antony e Rodrygo.

A centrocampo ci sono Fabinho e Bruno Guimaraes, in porta Ederson. Difesa a quattro composta da Dani Alves, Eder Militao, Bremer ed Alex Telles.

CAMERUN-BRASILE, LE PROBABILI FORMAZIONI

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Gouet, Anguissa; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Ct Song

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Rodrygo, Antony, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct Tite