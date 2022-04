Sempre più in difficoltà, anche se non con l'acqua alla gola se è vero che dietro di sé ha tre formazioni, il Cagliari sfida il Sassuolo con l'obbligo assoluto dei tre punti. Vietato pensare ad altro per la formazione di Walter Mazzarri, reduce da una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive.

Se il Cagliari è in pessime acque, il Sassuolo naviga serenamente a metà classifica, in nona posizione. Con il sogno, magari, di avvicinarsi ancor più all'Atalanta, missione apparentemente impossibile solo qualche settimana fa ma divenuta più concreta dopo il 2-1 rifilato una settimana fa dagli emiliani ai nerazzurri.

Per quanto riguarda le probabili formazioni della sfida, il Cagliari schiera l'ex Pavoletti accanto a João Pedro: panchina sia per Keita che per Pereiro. Bellanova e Dalbert non sono al meglio, ma ci saranno. In difesa Altare, Lovato e Carboni, in mezzo al campo Deiola, Marin e Grassi, anche se il primo è insidiato da Rog.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Sassuolo il dubbio Berardi, non al meglio nei giorni scorsi, è stato risolto con la non convocazione del mancino, che lascia il posto a Defrel. Intoccabili Scamacca e Raspadori, così come Traore, Lopez e Frattesi. In difesa, priva dello squalificato Muldur, Toljan torna titolare. Riecco anche Ferrari per Ayhan.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-SASSUOLO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi