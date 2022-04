Il ko con l'Inter ha dato una spallata decisamente forte al sogno Scudetto della Juventus, ora costretta a guardarsi le spalle nell'ottica della lotta per il quarto posto, l'ultimo utile che garantisce l'accesso alla prossima edizione di Champions League.

I ragazzi di Allegri sono chiamati a reagire fin dal prossimo incontro sul campo del pericolante Cagliari, a sua volta con soli tre punti di vantaggio su Venezia e Genoa e con l'acqua alla gola per quanto riguarda la corsa salvezza.

Le quattro sconfitte consecutive hanno bloccato il processo di crescita dei sardi, più che mai bisognosi di un risultato positivo per rompere la striscia negativa e rafforzare la propria candidatura nelle retrovie; lo 0-1 dell'Allianz Stadium di domenica sera ha invece interrotto il lungo periodo di risultati utili dei bianconeri, giunti a quota sedici.

Allegri non avrà a disposizione gli squalificati De Sciglio e Morata: a sinistra, nel 4-3-3, favorito Luca Pellegrini su Alex Sandro, mentre sull'out mancino del tridente guidato da Vlahovic toccherà a Dybala. Cuadrado sul fronte opposto Zakaria partner di Rabiot in virtù dell'infortunio occorso a Locatelli con Arthur in regia. In difesa De Ligt e Chiellini.

Mazzarri pensa all'impiego dal primo minuto di Dalbert mezz'ala, con Rog tenuto fuori, e Lykogiannis esterno. Pavoletti partner di Joao Pedro, Carboni tra i tre di difesa con Lovato e Altare.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Carboni, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Dybala.